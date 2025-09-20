صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد پولیس کے 266ملازمین کی ترقی کیلئے فہرست تیار

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس میں بڑے پیمانے پر محکمانہ ترقیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے، اس سلسلے میں آ ئی جی اسلام آباد کی ہدایت پر محکمانہ پروموشن کمیٹی نے خالی سیٹوں پر میرٹ اور۔۔۔

 شفافیت پر پروموشن کے سلسلے میں مختلف اجلاسوں کا انعقاد کیا، جس میں سینئر افسران نے معیار پر پورا اترنے والے مختلف رینکس کے افسران کے محکمانہ ریکاڈز اور دیگر پیشہ وارانہ صلاحیتوں کا جائزہ لیا، جس کے تحت 4انسپکٹرز کو ڈی ایس پی، 62ہیڈ کانسٹیبلز کو اے ایس آئی، 200سے زائد کانسٹیبلز کو ہیڈ کانسٹیبل کے عہدوں پر ترقی دی جائے گی۔ آئی جی اسلام آباد نے کہا کہ محکمانہ ترقی ذمہ داریوں میں اضافے اور اعتماد کی عکاس ہے، جبکہ ترقی ہر پولیس افسر کا بنیادی حق ہے، انہوں نے کہا کہ تمام افسران دلجمعی اور پیشہ ورانہ انداز سے اپنے فرائض منصبی سرانجام دیں، پولیس فورس کی ویلفئیر میری اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔

 

 

