اسلام آباد پولیس کے 266ملازمین کی ترقی کیلئے فہرست تیار
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس میں بڑے پیمانے پر محکمانہ ترقیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے، اس سلسلے میں آ ئی جی اسلام آباد کی ہدایت پر محکمانہ پروموشن کمیٹی نے خالی سیٹوں پر میرٹ اور۔۔۔
شفافیت پر پروموشن کے سلسلے میں مختلف اجلاسوں کا انعقاد کیا، جس میں سینئر افسران نے معیار پر پورا اترنے والے مختلف رینکس کے افسران کے محکمانہ ریکاڈز اور دیگر پیشہ وارانہ صلاحیتوں کا جائزہ لیا، جس کے تحت 4انسپکٹرز کو ڈی ایس پی، 62ہیڈ کانسٹیبلز کو اے ایس آئی، 200سے زائد کانسٹیبلز کو ہیڈ کانسٹیبل کے عہدوں پر ترقی دی جائے گی۔ آئی جی اسلام آباد نے کہا کہ محکمانہ ترقی ذمہ داریوں میں اضافے اور اعتماد کی عکاس ہے، جبکہ ترقی ہر پولیس افسر کا بنیادی حق ہے، انہوں نے کہا کہ تمام افسران دلجمعی اور پیشہ ورانہ انداز سے اپنے فرائض منصبی سرانجام دیں، پولیس فورس کی ویلفئیر میری اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔