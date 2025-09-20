صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب، حکومتی بے حسی کیخلاف سرائیکی جرنلسٹ سانجھ کا اسلام آباد میں مظاہرہ

  • اسلام آباد
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) سرائیکی وسیب میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے پیش نظر نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر سرائیکی جرنلسٹ سانجھ کی جانب سے احتجاج کیا گیا، احتجاج کا مقصد دریائے چناب اور۔۔۔

 ستلج کے کناروں خصوصاً پنجند کے ملحقہ علاقوں بشمول ملتان، مظفرگڑھ، بہاولپور اور دیگر علاقوں میں تباہ کن سیلاب اور اس دوران حکومت کی جانب سے غفلت کو اجاگر کرنا تھا۔ سیلاب متاثرین، طلبہ، صحافی، وکلا اور دیگر سماجی کارکن شریک ہوئے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ یہ آفت قدرتی نہیں بلکہ سیاسی ہے۔ سینیٹ کا آزاد پارلیمانی کمیشن تشکیل دیا جائے تاکہ سیلابوں کی اصل وجوہات اور ذمہ داروں کا تعین ہو سکے۔ شرکا نے کہا کہ خود حکمرانی اور سرائیکی صوبے کے قیام تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔

 

