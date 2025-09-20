صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
واسا کا نادہندگا ن کیخلاف آپریشن 5کے وارنٹ گرفتاری جاری

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) واسا راولپنڈی نے نادہندگان کے خلاف خصوصی کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔۔۔

سینئر سپیشل مجسٹریٹ واسا عامر اشفاق قریشی نے 5نادہندگان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے۔ افسر خان ساکن نیو پڑیاں (222712روپے) سرور خان ساکن محلہ راجہ سلطان (425869 روپے) خان گل ساکن نیو پڑیاں (189853 روپے) راجہ عبدالطیف ساکن نیو پڑیاں (312251روپے) اور نذیر النساء ساکن نیو پڑیاں (187213روپے) کے نادہندگان تھے ان کو متعدد بار واسا واجبات کی ادائیگی کے نوٹس بھجوائے گئے مگر کوئی جواب نہ ملنے اور مسلسل عدم ادائیگی پر ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے گئے۔ 

 

