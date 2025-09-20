فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں، ملاوٹ پر 10مقدمات، 9گرفتار
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) پنجاب فوڈ اتھارٹی راولپنڈی کی جانب سے دودھ میں ملاوٹ کرنے والوں کیخلاف سخت کارروائیاں عمل میں لائی گئی ہیں۔ گزشتہ 10دنوں میں 234ملک شاپس، 303دودھ بردار گاڑیوں کی چیکنگ کی۔۔۔
، کارروائیاں موٹروے، سیٹلائیٹ ٹائون اور کٹاریاں کے علاقے میں کی گئیں۔ دودھ کے سیمپل لے کر لیب میں بھجوائے گئے، دودھ میں خشک پاوڈر اور ویجیٹیل آئل کی ملاوٹ کی جارہی تھی۔ ملاوٹ کرنے پر 10افراد کیخلاف ایف آئی آر درج اور موقع سے 9افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ دودھ بردار گاڑیوں اور شاپس مالکان کو 22لاکھ کے جرمانے عائد کیے گئے۔