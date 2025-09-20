صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سنگین جرائم میں ملوث 3اشتہاریوں سمیت 12گرفتار

  • اسلام آباد
سنگین جرائم میں ملوث 3اشتہاریوں سمیت 12گرفتار

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث 3اشتہاری مجرمان سمیت 12جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا، ملزمان کے قبضہ سے منشیات اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد۔۔۔

، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج، مزید تفتیش جاری ہے۔ اس سلسلہ میں کوہسار، مارگلہ، سمبل، نون، ہمک، نیلور اور تھانہ بہارہ کہو پولیس نے 9ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 1250گرام چرس، 1615گرام ہیروئن، 705گرام آئس اور مختلف بور کے 3پستول معہ ایمونیشن برآمد کر لئے، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش جاری ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

مختلف سیکٹرز کی ترقیاتی سکیموں کیلئے 3 ارب کے فنڈز منظور

ناقص غذائیں، عدالتوں میں 500کیسز التو ا کاشکار

پہلی واسا رسپانس فورس برائے انسداد اربن فلڈنگ قائم

پنجاب:تمام ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کی رینکنگ کا فیصلہ

نوجوانوں کو غیر قانونی ادویات آن لائن فروخت کرنے پرحکیم طلب

وزیر صحت منکی پاکس کی مناسب ایڈائزری جاری نہ کرنے پر برہم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فلک بوس عمارت یا دو منزلہ مکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ کون سا گھاٹے کا سودا ہے ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سعود عثمانی
سرخ اونٹوں سے بھی قیمتی معاہدہ
سعود عثمانی
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا معاشیات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(4)
مفتی منیب الرحمٰن