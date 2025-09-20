سنگین جرائم میں ملوث 3اشتہاریوں سمیت 12گرفتار
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث 3اشتہاری مجرمان سمیت 12جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا، ملزمان کے قبضہ سے منشیات اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد۔۔۔
، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج، مزید تفتیش جاری ہے۔ اس سلسلہ میں کوہسار، مارگلہ، سمبل، نون، ہمک، نیلور اور تھانہ بہارہ کہو پولیس نے 9ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 1250گرام چرس، 1615گرام ہیروئن، 705گرام آئس اور مختلف بور کے 3پستول معہ ایمونیشن برآمد کر لئے، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش جاری ہے۔