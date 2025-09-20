جڑواں شہروں میں ٹرین سروس، سی ڈی اے میں اہم اجلاس
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد اور راولپنڈی میں جدید اور تیز رفتار ٹرین چلانے میں پیشرفت کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر اسلام محمد علی رندھاوا نے کی۔۔۔۔
مفاہمتی یادداشت کے مسودے کو حتمی شکل دینے کیلئے اجلاس میں ریلوے اور سی ڈی اے کے سینئرافسران نے شرکت کی، یاداشت کے مندرجہ جات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ تجویز کردہ روٹ، لے آؤٹ پلان، بہترین بزنس ماڈل اور ماحول دوست ٹیکنالوجی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ چیئرمین کی زیرصدارت ایک اور اجلاس ہوا جس میں پانی کے میٹروں کی تنصیب، نان ریونیو واٹر کو کم کرنے، واٹر پمپس کو انرجی ایفیشنٹ بنانے، سیوریج لائنوں کی مرمت و بحالی اور سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کو مکمل فعال کرنے کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔