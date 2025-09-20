صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی پی اسلام آباد کی جانب سے سیلاب متاثرین میں امدادی سامان تقسیم

  • اسلام آباد
پی پی اسلام آباد کی جانب سے سیلاب متاثرین میں امدادی سامان تقسیم

اسلام آباد (دنیا رپورٹ) سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کی قیادت میں پیپلز پارٹی اسلام سٹی کی تنظیم جس میں صدر خان افتخار شہزادہ، اظہر علی خان، عظمی ناصر، زاہد اقبال، ناصر جیلانی۔۔۔

، ڈاکٹر عابد مہر اور سلمی برکات شامل تھے نے پیپلز پارٹی پنجاب کے جنرل سیکرٹری حسن مرتضیٰ کے ہمراہ سیلاب متاثرہ علاقہ چنیوٹ کے مختلف دیہاتوں کا دورہ کیا اور متاثرین میں امدادی سامان تقسیم کیا۔ راجہ پرویز اشرف اور حسن مرتضیٰ نے پی پی پی اسلام آباد سٹی کی تنظیم کا امدادی سامان مہیا کرنے پہ شکریہ ادا کیا اور ان کی کاوش کو سراہا۔

 

