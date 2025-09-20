وفاقی وزیرعبدالعلیم کا دورہ ملتان،چیئرمین کشمیر کمیٹی سے ملاقات
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) وفاقی وزیر مواصلات اور صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان دورہ ملتان کے دوران شجاع آباد میں ممبر قومی اسمبلی اور چیئرمین کشمیر کمیٹی رانا قاسم نون کے گھر گئے۔۔۔
شجاع آباد میں ہونے والی اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے جنوبی پنجاب میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اپنی گفتگو میں اْن کا کہنا تھا کہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے کسانوں کی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے ، شہریوں کے جان و مال کے ضیاع پر دلی افسوس ہے اور مستقبل میں ایسے حالات سے بچنے کے لئے مستقل اور دیرپا منصوبہ بندی کرنا ہوگی۔ متعلقہ محکموں کو اپنی ذمہ داریوں سے بر وقت عہدہ برآہونا چاہیے ، حفاظتی بند بنائے جائیں اور سیلاب کے خطرے کی پیشگی تیاری کی جائے ۔ چیئرمین کشمیر کمیٹی اور ممبر قومی اسمبلی رانا قاسم نون نے ایک ہفتے میں دو مرتبہ ملتان آمد پر وفاقی وزیر کا خیر مقدم کیا اور بالخصوص نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی بر وقت کاروائیوں کو سراہا۔