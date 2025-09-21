سنگین جر ائم میں ملو ث 9اشتہا ریوں سمیت29 افراد گرفتار
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث 9 اشتہاری مجرمان سمیت 29 جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا۔۔۔
ملزمان کے قبضہ سے منشیات اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، گرفتار ملزمان کے خلاف مختلف تھانہ جات میں مقدمات درج، مزید تفتیش جاری ہے۔ اس سلسلہ میں کوہسار، کراچی کمپنی، رمنا، نون، شمس کالونی، کھنہ، بہارہ کہو اور تھانہ بنی گالہ پولیس نے 20ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 3583گرام آئس، 550گرام ہیروئن اور مختلف بور کے دس پستول معہ ایمونیشن برآمد کرلئے۔