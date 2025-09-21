موٹرسائیکل اور دیگر چوریوں میں ملوث 2 رکنی گینگ گرفتار
راولپنڈی (خبرنگار) راولپنڈی پولیس کی کارروائیاں، 4افراد گرفتار، 3مسروقہ موٹرسائیکل، مسروقہ رقم 45ہزار روپے، موبائل فون اسلحہ برآمد کر لیا۔
مورگاہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے موٹرسائیکل اور دیگر چوری کے مقدمات میں ملوث دو رکنی گینگ کو گرفتار کر لیا، گینگ سے 2مسروقہ موٹرسائیکل، موبائل فون اور مسروقہ رقم 37ہزار روپے برآمد ہوئی، رتہ امرال پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ڈکیتی اور موٹرسائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث دو رکنی گینگ کو گرفتار کر لیا، گینگ سے مسروقہ موٹرسائیکل و رقم 8ہزار روپے اور اسلحہ برآمد کر لیا۔