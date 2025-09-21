ملازمین کی ایل پی آر کی منظوری ،ضلعی انتظامیہ سے اختیارات واپس
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) راولپنڈی سمیت پنجاب کے تمام اساتذہ و ملازمین کی ایل پی آر (رخصت) کی منظوری کے ضلعی انتظامیہ سے اختیارات واپس لے لئے گئے۔۔۔
اب یہ اختیارات متعلقہ اداروں کے سیکرٹریز، چیف سیکرٹری اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو سونپ دیئے گئے ہیں، گریڈ 19اور اس سے اوپر کے سرکاری ملازمین کی ایل پی آر کی منظوری ایڈیشنل چیف سیکرٹری، گریڈ 1سے 18تک کے ملازمین کی منظوری متعلقہ محکمہ کے سیکرٹری، گریڈ 17اور اس سے اوپر کے ملازمین کی ایل پی آر سے واپسی یا انکار کا اختیار چیف سیکرٹری کو تفویض کردیا گیا ہے گریڈ 16اور نیچے کے ملازمین کیلئے یہ اختیار ایڈیشنل چیف سیکرٹری استعمال کریں گے۔