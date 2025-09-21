ڈکیتی ،راہزنی کی وارداتوں میں ملوث افغان گروہ پکڑا گیا
اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس تھانہ کھنہ نے ہراسانی، سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش، منشیات فروشی اور راہزنی کی متعدد وارداتوں میں ملوث منظم افغان گروہ کے 5 ارکان کو گرفتار کر لیا۔۔۔
گرفتار ملزمان کے قبضہ سے غیر قانونی اسلحہ مختلف بور کے پانچ پستول معہ ایمونیشن اور آئس برآمد کر لی گئی۔ گرفتار ملزمان کی شناخت ابراہیم، شاہد خان، خوشحال، ابراہم اور عین الحق کے ناموں سے ہوئی ہے، ملزمان کے خلاف متعدد مقدمات درج ہیں، ابتدائی تفتیش کے دوران گرفتار ملزمان نے متعدد وارداتیں کرنے کا انکشاف کیا ہے، ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔