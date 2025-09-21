صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ورلڈ کلین اپ ڈے کے موقع پر شہر میں خصوصی صفائی،آگاہی سر گرمیاں

  • اسلام آباد
راولپنڈی(خصوصی نامہ نگار)راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ستھرا پنجاب وژن کے تحت ورلڈ کلین اپ ڈے کے موقع پر شہر بھر میں خصوصی صفائی اور آگاہی سرگرمیوں کا انعقاد کیا۔

کمپنی کے آپریشنل سٹاف نے مختلف یونین کونسلز، بازاروں اور رہائشی علاقوں میں خصوصی صفائی مہم کے ذریعے کچرے اور ملبے کو بروقت اُٹھا کر ٹھکانے لگایا۔ کمیونیکیشن ٹیم نے شہریوں میں آگاہی مہم چلائی اور مختلف پارکس میں شہریوں کو صاف ماحول کی اہمیت کے بارے آگاہ کیا۔ 

