لیڈی منشیات سپلائر سمیت 2 مجرموں کو سزائیں، جرمانہ

راولپنڈی (خبرنگار) راولپنڈی کی مقامی عدالتوں نے لیڈی منشیات سپلائر سمیت دو مجرمان کو سزائیں سنا دیں، مجرمان کو مجموعی طور پر 13سال 6ماہ قید اور 1لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی۔

لیڈی منشیات سپلائر نگہت بی بی کو9سال قید اور 80ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی، مجرمہ سے 1کلو 560گرام چرس برآمد ہونے پر تھانہ نصیرآباد پولیس نے اپریل 2025میں گرفتار کیا تھا، اجمل کو 4سال 6ماہ قید اور 20ہزار جرمانہ، مجرم سے 1کلو 260گرام چرس برآمد ہونے پر تھانہ روات پولیس نے ستمبر 2021میں گرفتار کیا تھا۔

