اسلام آباد میں ڈینگی کے 33 نئے مریض ،نوشہرہ میں ایک جاں بحق
اسلام آباد، نوشہرہ (نیوز رپورٹر، نمائندہ دنیا) ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس رپورٹ کے مطابق وفاقی دارالحکومت میں گزشتہ 24گھنٹوں میں ڈینگی کے 33نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔۔۔
جبکہ نوشہرہ میں کسٹم اہلکار جان کی بازی ہار گیا۔ اسلام آباد میں 19مریض دیہی، 14شہری علاقوں سے ہیں، 13مریض مختلف ہسپتالوں میں داخل کیے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ڈینگی سرویلنس ٹیموں نے 467مقامات پر معائنہ کیا، 4مقامات ڈینگی کے مثبت ہاٹ سپاٹ قرار دیئے گئے، 38ہزار 829انسدادِ ڈینگی سرگرمیاں ہو چکی ہیں، 28متاثرہ مریضوں کے گھروں اور 1025 اطراف کے مکانات میں سپرے کیا گیا ہے۔ ادھر تحصیل پبی کے علاقے جلوزئی میں کسٹم کا ملازم ہارون ڈینگی کے باعث جاں بحق ہو گیا۔ تینوں تحصیلوں میں اب تک سینکڑوں افراد ڈینگی وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔