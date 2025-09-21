صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر رجسٹر ڈ گاڑیوں ،موٹر سائیکلوں کیخلاف کریک ڈائون کا فیصلہ

  • اسلام آباد
اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس جواد طارق کی زیر صدارت اسلام آباد میں کرائم کی صورتحال پر اجلاس ہوا، زونل ایس پیز، ایس ڈی پی اوز اور تمام تھانوں کے ایس ایچ اوز نے شرکت کی۔۔۔

 اجلاس میں جرائم کی روک تھام اور سکیورٹی کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا، ڈی آئی جی اسلام آباد نے افسران کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ غیر رجسٹرڈ موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں کے خلاف فوری اور مؤثر کریک ڈاؤن کیا جائے تاکہ جرائم میں ان کے استعمال کو روکا جاسکے، جبکہ جرائم کے انسداد اور جرائم پیشہ عنا صر کی گرفتاری کو یقینی بنائیں، پیٹرولنگ کو مزید مؤثر اور بامقصد بناتے ہوئے تمام پیٹرولنگ یونٹس ہمہ وقت فیلڈ میں موجود رہیں، شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کیلئے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں۔

