غیر رجسٹر ڈ گاڑیوں ،موٹر سائیکلوں کیخلاف کریک ڈائون کا فیصلہ
اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس جواد طارق کی زیر صدارت اسلام آباد میں کرائم کی صورتحال پر اجلاس ہوا، زونل ایس پیز، ایس ڈی پی اوز اور تمام تھانوں کے ایس ایچ اوز نے شرکت کی۔۔۔
اجلاس میں جرائم کی روک تھام اور سکیورٹی کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا، ڈی آئی جی اسلام آباد نے افسران کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ غیر رجسٹرڈ موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں کے خلاف فوری اور مؤثر کریک ڈاؤن کیا جائے تاکہ جرائم میں ان کے استعمال کو روکا جاسکے، جبکہ جرائم کے انسداد اور جرائم پیشہ عنا صر کی گرفتاری کو یقینی بنائیں، پیٹرولنگ کو مزید مؤثر اور بامقصد بناتے ہوئے تمام پیٹرولنگ یونٹس ہمہ وقت فیلڈ میں موجود رہیں، شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کیلئے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں۔