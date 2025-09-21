ریڈ زون کی سکیورٹی سخت ،غیر متعلقہ گاڑیوں کا داخلہ بند
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ڈی آئی جی سکیورٹی ڈویژن عتیق طاہر کی زیر صدارت سکیورٹی کے حوالے سے اجلاس ہوا، ایس پیز، ڈی ایس پیز اور دیگر سینئر افسران نے شرکت کی۔۔۔
ڈی آئی جی سکیورٹی نے کہا کہ ہائی سکیورٹی زون میں واقع اہم عمارتوں، اداروں کی حفاظت، ملکی و غیر ملکی اہم شخصیات کی سکیورٹی کو یقینی بنایا جائے گا، اس امر کو یقینی بنایا جائے کہ ڈیوٹی پر موجود تمام عملہ جدید اور ضروری سازو سامان سے لیس ہو، انہوں نے مزید کہا کہ ریڈ زون میں داخل ہونے والی متعلقہ گاڑیوں کو مکمل شناخت کے بعد داخلے کی اجازت ہو گی، غیر متعلقہ گاڑیوں کو ریڈ زون داخلے کی اجازت نہ ہو گی، ڈپلومیٹک انکلیو میں متعلقہ اشخاص کی انٹری کارڈز کے ذریعے مکمل کوائف کی جانچ پڑتال کے بعد داخلے کی اجازت ہو گی، ڈیوٹی پر تعینات تمام اہلکار باوردی، بلٹ پروف ہیلمٹ اور جیکٹ کے استعمال کو یقینی بنائیں، فرائض منصبی میں غفلت اور لاپرواہی برتنے والے افسران کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔