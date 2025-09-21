صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریڈ زون کی سکیورٹی سخت ،غیر متعلقہ گاڑیوں کا داخلہ بند

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ڈی آئی جی سکیورٹی ڈویژن عتیق طاہر کی زیر صدارت سکیورٹی کے حوالے سے اجلاس ہوا، ایس پیز، ڈی ایس پیز اور دیگر سینئر افسران نے شرکت کی۔۔۔

 ڈی آئی جی سکیورٹی نے کہا کہ ہائی سکیورٹی زون میں واقع اہم عمارتوں، اداروں کی حفاظت، ملکی و غیر ملکی اہم شخصیات کی سکیورٹی کو یقینی بنایا جائے گا، اس امر کو یقینی بنایا جائے کہ ڈیوٹی پر موجود تمام عملہ جدید اور ضروری سازو سامان سے لیس ہو، انہوں نے مزید کہا کہ ریڈ زون میں داخل ہونے والی متعلقہ گاڑیوں کو مکمل شناخت کے بعد داخلے کی اجازت ہو گی، غیر متعلقہ گاڑیوں کو ریڈ زون داخلے کی اجازت نہ ہو گی، ڈپلومیٹک انکلیو میں متعلقہ اشخاص کی انٹری کارڈز کے ذریعے مکمل کوائف کی جانچ پڑتال کے بعد داخلے کی اجازت ہو گی، ڈیوٹی پر تعینات تمام اہلکار باوردی، بلٹ پروف ہیلمٹ اور جیکٹ کے استعمال کو یقینی بنائیں، فرائض منصبی میں غفلت اور لاپرواہی برتنے والے افسران کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

