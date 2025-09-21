عوام کا اعتماد ہماری طاقت، علما کا کردار قابل ستائش، شاہد خاقان
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) دربار عالیہ غوثیہ عزیزیہ قادریہ سروریہ کے سجادہ نشین سید وسیم گیلانی نے اپنے مریدین اور اہل علاقہ کے ہمراہ عوام پاکستان پارٹی پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے شمولیت کا اعلان کر دیا۔
سابق وزیراعظم و مرکزی کنوینر عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی نے دربار عالیہ غوثیہ عزیزیہ قادریہ سروریہ کا دورہ کیا، جہاں پر سجادہ نشین سید وسیم گیلانی اور دیگر نے انہیں خوش آمدید کہا۔ شاہد خاقان نے کہا کہ عوام کا اعتماد ہماری طاقت ہے جسے ہر صورت برقرار رکھا جائے گا۔ علماء دین نے پاکستان کے استحکام میں جو نمایاں کردار ادا کیا، اسے تاریخ کے اوراق سے مٹانا ناممکن ہے۔