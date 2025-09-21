صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوام کا اعتماد ہماری طاقت، علما کا کردار قابل ستائش، شاہد خاقان

  • اسلام آباد
عوام کا اعتماد ہماری طاقت، علما کا کردار قابل ستائش، شاہد خاقان

راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) دربار عالیہ غوثیہ عزیزیہ قادریہ سروریہ کے سجادہ نشین سید وسیم گیلانی نے اپنے مریدین اور اہل علاقہ کے ہمراہ عوام پاکستان پارٹی پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے شمولیت کا اعلان کر دیا۔

 سابق وزیراعظم و مرکزی کنوینر عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی نے دربار عالیہ غوثیہ عزیزیہ قادریہ سروریہ کا دورہ کیا، جہاں پر سجادہ نشین سید وسیم گیلانی اور دیگر نے انہیں خوش آمدید کہا۔ شاہد خاقان نے کہا کہ عوام کا اعتماد ہماری طاقت ہے جسے ہر صورت برقرار رکھا جائے گا۔ علماء دین نے پاکستان کے استحکام میں جو نمایاں کردار ادا کیا، اسے تاریخ کے اوراق سے مٹانا ناممکن ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کم ازکم اجرات ،فیکٹر یوں ، کاروباری مراکزکیخلاف کارروائی

گجرات:پلاسٹک بیگز کا ذخیرہ برآمد ، گودام سیل

انسداد ڈینگی ،تالابوں میں گوشت خور مچھلی چھوڑنے کا منصوبہ

سمبڑیال:طالبعلم سے زیادتی ،2 بھائی گرفتار

کامونکے :ڈکیتی وارداتوں میں 6 افراد کو لوٹ لیا گیا

سوہدرہ :منشیات فروش گرفتار 10کلو چر س برآمد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سہرا‘ ہر پاکستانی کے سر پر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مالدار عرب دنیا کی سوچ میں بھونچال
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Now its free for all
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا تزویراتی عروج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بلوچستان کے امن کی دشمن…
محمد عبداللہ حمید گل