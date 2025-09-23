صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سنگین جرائم میں ملوث 4اشتہاریوں سمیت 28افراد گرفتار

  • اسلام آباد
سنگین جرائم میں ملوث 4اشتہاریوں سمیت 28افراد گرفتار

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے سنگین جر ائم میں ملو ث چار اشتہا ری مجرمان سمیت28جر ائم پیشہ عناصر گرفتار،ملزمان کے قبضہ سے منشیات اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، گرفتار ملزمان کے خلاف مختلف تھانہ جات میں مقدمات درج،مزید تفتیش جاری ہے۔

اس سلسلہ میں سیکر ٹریٹ، کوہسار، تھانہ رمنا، گولڑہ، سمبل، نون، شمس کا لو نی، کھنہ، کو رال، کرپا، بہارہ کہو اورتھا نہ شہزاد ٹائون پولیس نے 24ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 1715گر ام چرس، 590گر ام ہیر وئن، 2405 آئس اور مختلف بور کے 11پستول اور دو عدد کلاشنکو ف معہ ایمونیشن برآمد کرلئے ، گرفتارملزمان کے خلاف متعدد مقدمات درج ہیں، جبکہ مزید تفتیش جاری ہے ،اسی طرح مجرمان اشتہاری اور عدالتی مفروران کی گرفتار ی کیلئے چلائی جانے والی خصوصی مہم کے دوران 4 مجرمان کی گرفتار ی بھی عمل میں لائی گئی ۔

 

