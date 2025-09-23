گراں فروشوں کیخلاف کریک ڈائون،جرمانے ،2مقام سیل
راولپنڈی(نیوزرپورٹر) راولپنڈی ڈویژن میں گراں فروشی کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران مجموعی طور پر 66 ہزار روپے جرمانہ ،2 مقامات کو سیل کیا گیا۔
راولپنڈی میں 38 ہزار ، 2 مقامات سیل ، اٹک میں 1 ہزار ، جہلم میں 5 ہزار ، مری میں 22 ہزار روپے جرمانہ کیا گیا۔ اسی طرح اوور پرائس روٹی کے خلاف کارروائیوں میں بھی ڈویژن بھر میں مجموعی طور پر 41 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ کمشنر راولپنڈی ڈویژن انجینئر عامر خٹک نے ہدایت کی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر آٹے اور روٹی کی مقررہ سرکاری قیمتوں پر عملدرآمد ہر صورت یقینی بنایا جائے ۔ کسی بھی قسم کا منافع خوری یا مصنوعی مہنگائی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔