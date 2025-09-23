صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گراں فروشوں کیخلاف کریک ڈائون،جرمانے ،2مقام سیل

  • اسلام آباد
گراں فروشوں کیخلاف کریک ڈائون،جرمانے ،2مقام سیل

راولپنڈی(نیوزرپورٹر) راولپنڈی ڈویژن میں گراں فروشی کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران مجموعی طور پر 66 ہزار روپے جرمانہ ،2 مقامات کو سیل کیا گیا۔

راولپنڈی میں 38 ہزار ، 2 مقامات سیل ، اٹک میں 1 ہزار ، جہلم میں 5 ہزار ، مری میں 22 ہزار روپے جرمانہ کیا گیا۔ اسی طرح اوور پرائس روٹی کے خلاف کارروائیوں میں بھی ڈویژن بھر میں مجموعی طور پر 41 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ کمشنر راولپنڈی ڈویژن انجینئر عامر خٹک نے ہدایت کی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر آٹے اور روٹی کی مقررہ سرکاری قیمتوں پر عملدرآمد ہر صورت یقینی بنایا جائے ۔ کسی بھی قسم کا منافع خوری یا مصنوعی مہنگائی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

شہر کی 11 اہم شاہراہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار

پاک واٹر اینڈ انرجی ایکسپو کا افتتاح ، عالمی مصنوعات کی نمائش

گورنرکی متاثرین کوسامان تقسیم کرنیکی تقریب میں شرکت

لوکل گورنمنٹ بورڈ کمپلیکس کی تزئین و آرائش مکمل،افتتاح

کینسر کے مریضوں کیلئے کوابلیشن ٹیکنالوجی کے استعمال پراجلاس

مختلف ترقیاتی سکیموں کیلئے 96 ارب کے فنڈ منظور

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس