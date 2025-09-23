صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد میں بوسیدہ گیس پائپ لائنز کو تبدیل کرنیکا فیصلہ

  • اسلام آباد
اسلام آباد میں بوسیدہ گیس پائپ لائنز کو تبدیل کرنیکا فیصلہ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا سے جی ایم سوئی ناردرن گیس عدنان احمد نے سوموار کو ملاقات کی اور سیکٹر G-6 اور بلیو ایریا میں نئی گیس پائپ لائنز کی تنصیب پر پیشرفت سے آگاہ کیا۔۔۔

 اور بتایا کہ نئے گیس پائپ لائنوں کی تنصیب کے کام کو جلد دوبارہ شروع کیا جائے گا، ملاقات میں اتفاق کیا گیا کہ اسلام آباد میں عرصہ دراز کے بعد بوسیدہ گیس پائپ لائنوں کو بدلنے کے عمل کا آغاز کیا گیا ہے ۔ چیئرمین سی ڈی اے کی نئی گیس پائپ لائن کی تنصیب کے کام کو جلد مکمل کرنے کیلئے اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ چیئرمین سی ڈی اے نے انجینئرنگ اور انوائرمنٹ ونگز نے اس ضمن میں ایس این جی پی ایل کو پہلے ہی متعلقہ این او سیز جاری کردئیے ہیں، گیس پائپ لائنوں کی تنصیب کے کام کو موسم سرما سے قبل ہر صورت مکمل کیا جائے گا، چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ گیس پائپ لائن کی تنصیب کے بعد اسلام آباد کے شہریوں کو موسم سرما میں گیس کی سپلائی میں کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ۔

 

