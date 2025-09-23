سیکرٹری ہاؤسنگ کا دورہ آر ڈی اے ترقیاتی منصوبوں پر پیشرفت کا جائز ہ
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)سیکرٹری ہاؤسنگ، اربن ڈویلپمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کیپٹن (ر) نورالامین مینگل نے راولپنڈی ڈویلپمنٹ اتھارٹی کا دورہ کیا۔۔۔
اور متعدد بڑے ترقیاتی منصوبوں بشمول راولپنڈی رِنگ روڈ اور نالہ لئی ایکسپریس وے پراجیکٹ سمیت دیگر منصوبوں پر جاری پیش رفت کا جائزہ لیا۔ڈائریکٹر جنرل آر ڈی اے نے سیکرٹری ہاؤسنگ کا استقبال کیا۔ اس موقع پر سیکرٹری ہاؤسنگ نے راولپنڈی رِنگ روڈ منصوبے کو بروقت مکمل ، غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور شہریوں کے حقوق کے تحفظ اور شہری نظم قائم رکھنے کے لیے راولپنڈی سے تجاوزات کو ختم کیا جائے ۔