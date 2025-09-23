صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہری پور ماڈل ٹائون ہائوسنگ سوسائٹی الیکشن ،عوامی اتحادگروپ فاتح

  • اسلام آباد
ہری پور ماڈل ٹائون ہائوسنگ سوسائٹی الیکشن ،عوامی اتحادگروپ فاتح

اسلام آباد(دنیارپورٹ) ہری پور ماڈل ٹائون کوآپریٹوہائوسنگ سوسائٹی مینجمنٹ کمیٹی کے انتخابات میں عوامی اتحادگروپ نے میدان مارلیا ،خالد عبد اللہ ایڈووکیٹ صدر منتخب۔۔۔

مدمقابل گروپ نے آخری دن الیکشن سے بائیکاٹ کااعلان کرتے ہوئے سیکرٹری کوآپریٹوسوسائٹی لائیوسٹاک کے فیصلے کوہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کاعندیہ دے دیا۔فاتح گروپ نے الیکشن کمیشن کو شفاف انتخابات کرانے پر خراج تحسین پیش کیا، باقی عہدیداروں میں ملک زبیرجنرل سیکرٹری،فنانس سیکرٹری ڈاکٹرمحبوب الٰہی ،ایگزیکٹوممبران محمداسلام،امین شاہ،بشیرمحمد، بشیر، شیرافضل،ملک امین منتخب ہوئے ۔

 

