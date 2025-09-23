ہمایوں خان سے شمالی کوریا کے سفیر کی ملاقات ،دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہمایوں خان سے شمالی کوریا کے سفیر چو چانگ مین نے وفد کے ہمراہ ملاقات کی۔
ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات، علاقائی امن و سلامتی، اقتصادی تعاون اور ثقافتی تبادلوں سمیت وسیع تر سفارتی امور پر گہرے اور تعمیری تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے اپنے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ ملاقات کے دوران، علاقائی استحکام، سلامتی کے چیلنجز، اور باہمی اقتصادی تعاون کے مواقع پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔