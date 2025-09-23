صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ،انٹیگریٹیو ریسرچ پر بین الاقوامی کانفرنس آج ہو گی

  • اسلام آباد
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ،انٹیگریٹیو ریسرچ پر بین الاقوامی کانفرنس آج ہو گی

اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں با ئیو سائنسز کے شعبے میں انٹیگریٹیو ریسرچ پر بین الاقوامی کانفرنس آج ہورہی ہے۔

 یونیورسٹی حکام کے مطابق اس علمی و تحقیقی اجتماع کا مقصد بایوسائنسز میں نئے رجحانات، چیلنجز اور جدید تحقیق کے امکانات پر روشنی ڈالنا ہے ۔افتتاحی اجلاس کی صدارت وزیرِ مملکت برائے تعلیم و تربیت وجیہہ قمر کریں گی جبکہ اختتامی تقریب کے مہمانِ خصوصی وفاقی وزیر برائے قومی غذائی تحفظ و تحقیق، رانا تنویر حسین ہوں گے 

 

