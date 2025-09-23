اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے زیراہتمام ہری کہانی ویک کا آغاز
اسلام آباد (سٹاف رپورٹر)اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ وزارتِ ماحولیاتی تبدیلی و ماحولیاتی ہم آہنگی کے تحت، ہری کہانی ویک کا آغاز ایک شاندار آگاہی اور شجرکاری تقریب کے ساتھ ٹریل نمبر 5 وزیٹر انفارمیشن سینٹر، مارگلہ ہلز نیشنل پارک میں کیا۔
تقریب میں سول سوسائٹی کے رضاکاروں اور مقامی اسکولوں کے طلبہ نے بھرپور شرکت کی تاکہ ماحولیاتی تحفظ اور پائیداری کے فروغ کے لیے اجتماعی کوششیں کی جا سکیں۔ طلبہ کو مارگلہ ہلز نیشنل پارک کی حیاتیاتی تنوع اور وزیرِ اعظم کے منصوبے ایک بیٹی ایک شجر کی اہمیت سے آگاہ کیا گیا۔، تقریب میں چیئرپرسن اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ عائشہ حمیرا نے پیغام میں کہا کہ ماحول کا تحفظ محض ذ مہ داری ہی نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے اخلاقی فریضہ ہے ۔