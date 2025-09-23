صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملازمین کی برطرفی ،سینیٹری ورکرز کا ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے باہر مظاہرہ

  • اسلام آباد
ملازمین کی برطرفی ،سینیٹری ورکرز کا ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے باہر مظاہرہ

راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار)راولپنڈی آل اتحاد سینیٹری پیٹرول ضلع راولپنڈی کے زیر اہتمام ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے دفتر میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، قیادت چیئرمین ایکشن کمیٹی و گرینڈ الائنس پنجاب کے میڈیا کوآرڈینیٹر امام خان، اتحاد کے ضلعی صدر منیر معین، شہباز عباسی، فیضان قریشی، سعدیہ بی بی، ناصرہ ، سفیر ، سمینہ ، ذیشان نے کی۔

 متاثرہ ملازمین نے معمولی کوتاہی پر ایک شوکاز کے بعد برطرفی سیاسی انتقامی کارروائی قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومتی ایس اوپیز کو فالو نہیں کیا جارہا ،صرف ایک ایکٹیویٹی پر ہمیں نوکری سے برطرف کر دیا گیا ،ہیلتھ ورکرز پر اگر پیڈا ایکٹ لگتا ہے تو محکمہ صحت کے افسران پر کیوں نہیں لگ سکتا محکمہ صحت کے تمام افسران کی کرپشن کے ثبوت موجود ہیں جو انہوں نے ہمارے سے زبردستی کروائے ہیں ،انہوں نے خبردار کیا کہ ہمارے مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو احتجاج کا دائرہ کار بڑھایا جائیگا ، ملازمین کو بحال نہ کیا تو احتجاج دھرنے میں تبدیل کرینگے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

تحصیل ہسپتال سمبڑیال میں 40بستروں کا اضافہ

نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسزکے افسروں کی ڈی سی سیالکوٹ سے ملاقات

جماعت اسلامی عادلانہ نظام کیلئے جدو جہد کر رہی :رہنما

سیالکوٹ:ہسپتال سے اغوا 6ماہ کی بچی بازیاب ،ملزمہ گرفتار

گورنمنٹ خواتین کالج ڈسکہ کی انتظار گاہ پر نشیئوں کا قبضہ

رانا قیصر سیالکوٹ قومی امن کمیٹی بین المذاہب کے صدر منتخب، ن لیگ میں شامل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس