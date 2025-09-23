ملازمین کی برطرفی ،سینیٹری ورکرز کا ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے باہر مظاہرہ
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار)راولپنڈی آل اتحاد سینیٹری پیٹرول ضلع راولپنڈی کے زیر اہتمام ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے دفتر میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، قیادت چیئرمین ایکشن کمیٹی و گرینڈ الائنس پنجاب کے میڈیا کوآرڈینیٹر امام خان، اتحاد کے ضلعی صدر منیر معین، شہباز عباسی، فیضان قریشی، سعدیہ بی بی، ناصرہ ، سفیر ، سمینہ ، ذیشان نے کی۔
متاثرہ ملازمین نے معمولی کوتاہی پر ایک شوکاز کے بعد برطرفی سیاسی انتقامی کارروائی قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومتی ایس اوپیز کو فالو نہیں کیا جارہا ،صرف ایک ایکٹیویٹی پر ہمیں نوکری سے برطرف کر دیا گیا ،ہیلتھ ورکرز پر اگر پیڈا ایکٹ لگتا ہے تو محکمہ صحت کے افسران پر کیوں نہیں لگ سکتا محکمہ صحت کے تمام افسران کی کرپشن کے ثبوت موجود ہیں جو انہوں نے ہمارے سے زبردستی کروائے ہیں ،انہوں نے خبردار کیا کہ ہمارے مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو احتجاج کا دائرہ کار بڑھایا جائیگا ، ملازمین کو بحال نہ کیا تو احتجاج دھرنے میں تبدیل کرینگے ۔