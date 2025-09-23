صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دینگے ،انوارالحق

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی نامہ نگار) آزادجموں و کشمیر کے وزیراعظم چوہدری انوارالحق کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں پیپلز پارٹی کے صدر چوہدری یاسین ، سینئر وزیر کرنل(ر) وقار احمد ،ڈپٹی سپیکر چوہدری ریاض گجر وزراء حکومت راجہ فیصل راٹھور ،سردار محمد حسین اور دیگر نے شرکت کی۔

اجلاس میں مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال ،مجموعی سیاسی صورتحال اور آزادکشمیر میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ۔اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم چوہدری انوارالحق نے کہا کہ حکومت کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیگی اور شہریوں کی جان و مال کے تحفظ اور آزادانہ نقل و حمل کے ان کی بنیادی حق کو یقینی بنایا جائے گا، اس حوالے سے کسی قسم کے جبر یا دھونس کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا ۔

 

