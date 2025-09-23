E-paper
صفحٔہ اول
(current)
تازہ ترین
آج کا اخبار
آج کا اخبار
پاکستان
ایڈیٹوریل
عجائب دنیا
دنیا میرے آگے
انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
کاروبار کی دنیا
آج کے کالمز
آج کے کالمز
محمد اظہارالحق
تلخ نوائی
خالد مسعود خان
کٹہرا
عرفان صدیقی
نقش خیال
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
منظر نامہ
رشید صافی
وفاق نامہ
حافظ محمد ادریس
صدائے درویش
تمام کالم نگار
شہر کی خبریں
شہر کی خبریں
لاہور
کراچی
اسلام آباد
ملتان
فیصل آباد
سرگودھا
گوجرانوالہ
اسپیشل فیچر
خصوصی ایڈیشن
دنیا فورم
میگزین
کیمرے کی آنکھ سے
رابطہ کریں
صفحٔہ اول
تازہ ترین
آج کا اخبار
آج کے کالمز
شہر کی خبریں
اسپیشل فیچر
خصوصی ایڈیشن
میگزین
دنیا اخبار
دنیا اخبار
لاہور
کراچی
اسلام آباد
(current)
ملتان
فیصل آباد
گوجرانوالا
سرگودھا
لاہور
کراچی
اسلام آباد
ملتان
فیصل آباد
گوجرانوالا
سرگودھا
دنیا اخبار
آج کا اخبار - (ای پیپر )
لاہور
اسلام آباد
کراچی
فیصل آباد
گوجرانوالا
ملتان
آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
ساہیوال میں الیکٹرو بس شروع، ہر شہرکی یکساں ترقی تک آرام سے نہیں بیٹھوں گی : مریم نواز
علی پور: پاسکو کے 2بڑے سنٹرز سیلاب میں ڈوب گئے، کروڑوں کی گندم ضائع
اگر صحیح جج تعینات ہونگے تو اعلیٰ عدلیہ تک چیزیں ٹھیک ہوجائینگی : جسٹس محسن کیانی
سرمایہ کار ی،تجارت کیلئے قابل عمل منصوبے بنائیں : وزیراعظم
اسرائیل پر دبائو کیلئے حقیقی اقدامات اٹھانا ہونگے ، منیر اکرم
سپریم کورٹ : اسلام آباد ہائیکورٹ کے 5 ججز کی درخواستیں اعتراضات لگا کر واپس
تازہ ترین
جی ایچ کیو حملہ کیس: عمران خان کی فوٹیج دینے، ٹرائل روکنے کی درخواستیں خارج
سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز انتقال کر گئے،صدر و وزیراعظم کی تعزیت
نئے صوبوں کی تجویز کے پیچھے کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں: میاں عامر محمود
اسحاق ڈار اور ہنگری کے وزیرخارجہ کی ملاقات ، دوطرفہ تعلقات مضبوط بنانے پر اتفاق
سینیٹر محمد طلحہ محمود کو متفقہ طور پر قائمہ کمیٹی دفاع کا چیئرمین منتخب کر لیا گیا
آج کے کالمز
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس
Add Roznama Dunya to Home
×