کوٹس انجینئر نگ اور راولپنڈی جم خانہ کلب کے مابین ایلیویٹرز کی انسٹالیشن کیلئے معاہدے پر دستخط
راولپنڈی(دنیا رپورٹ )کوٹس انجینئر نگ اور راولپنڈی جم خانہ کلب کے مابین ایلیویٹرز کی فراہمی اور انسٹالیشن کے معاہدے پر دستخط کرنے کی تقریب منعقد ہوئی۔
تقریب میں کولٹس انجینئر نگ کے چیف ایگزیکٹو افیسر میاں اسامہ وحید اور راولپنڈی جم خانہ کلب کے سیکرٹری سید رضوان حیدر مشہدی نے اس شراکت پر خوشی کا اظہار کیا۔ اس شراکت داری کے تحت کوٹس انجینئر نگ راولپنڈی جم خانہ کلب کے گیسٹ رومز اور مین بلڈنگ کیلئے KG 1000 صلاحیت کی دو عدد یورپین اسٹینڈرڈ ایلیویٹرز کی تنصیب کرے گی۔