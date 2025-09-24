صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی، 17کلیریکل سٹاف کے تبادلے

  • اسلام آباد
ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی، 17کلیریکل سٹاف کے تبادلے

راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی راولپنڈی طارق محمود نے وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کی ہدایت پر 17کلیریکل سٹاف کے تبادلے کر دئیے ہیں۔ نوٹیفکیشن کے مطابق آٹھ اسسٹنٹ،سات سینئر کلرک اور دو جو نئیرکلرکوں کے تبادلے کیے گئے ہیں۔

