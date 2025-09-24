اسلام آباد میں رواں سال ڈکیتی وارداتوں میں 35فیصد کمی
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ایس ایس پی آپریشنز اسلام آباد شعیب خان نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں ڈکیتی کے واقعات میں 2024کے مقابلے 2025میں 35فیصد، گاڑی، موٹرسائیکل چوری سمیت دیگر واقعات میں مجموعی طور پر 21فیصد کمی آئی ہے۔۔۔
فروری سے اب تک 392گینگز کے 839ملزمان گرفتار کئے ہیں۔ پریس کانفرنس میں بتایا کہ ان کے چارج سنبھالنے سے پہلے روزانہ 60سے 70کالز ایمرجنسی ہیلپ لائن پکار 15پر آتی تھیں، اس کو بہتر حکمت عملیوں اور موثرکارکردگی سے کم کرکے ہم نے 5سے 10کالز کر دیا ہے، جبکہ ہم نے ان خطرناک جرائم پیشہ گینگز کو پکڑا اور جرائم کی شرح کو کم کیا ہے، ان گینگز میں سے بیشتر گینگز افغانی تھے، اسی طرح انہو ں کہا کہ راجن پور گینگ سمیت دو گینگز کے 7ممبران کی بھی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اسلام آباد پولیس کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔