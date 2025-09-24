صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد میں رواں سال ڈکیتی وارداتوں میں 35فیصد کمی

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ایس ایس پی آپریشنز اسلام آباد شعیب خان نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں ڈکیتی کے واقعات میں 2024کے مقابلے 2025میں 35فیصد، گاڑی، موٹرسائیکل چوری سمیت دیگر واقعات میں مجموعی طور پر 21فیصد کمی آئی ہے۔۔۔

فروری سے اب تک 392گینگز کے 839ملزمان گرفتار کئے ہیں۔ پریس کانفرنس میں بتایا کہ ان کے چارج سنبھالنے سے پہلے روزانہ 60سے 70کالز ایمرجنسی ہیلپ لائن پکار 15پر آتی تھیں، اس کو بہتر حکمت عملیوں اور موثرکارکردگی سے کم کرکے ہم نے 5سے 10کالز کر دیا ہے، جبکہ ہم نے ان خطرناک جرائم پیشہ گینگز کو پکڑا اور جرائم کی شرح کو کم کیا ہے، ان گینگز میں سے بیشتر گینگز افغانی تھے، اسی طرح انہو ں کہا کہ راجن پور گینگ سمیت دو گینگز کے 7ممبران کی بھی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اسلام آباد پولیس کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔

 

 

