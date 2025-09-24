صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غربت کے خاتمے کیلئے سرکاری، نجی اداروں کا اشتراک ناگزیر، گورنر کے پی

  • اسلام آباد
اسلام آباد (سٹاف رپورٹر) پاکستان پاورٹی ایلی وی ایشن فنڈ کے چیئرمین نادر گل بڑیچ نے گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی سے ملاقات کی۔۔۔

 انہوں نے گورنر کو بتایا کہ پی پی اے ایف صوبہ خیبرپختونخوا میں غربت کے خاتمے اور پائیدار ترقی کیلئے فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے ادارے کے جاری منصوبہ جات پر تفصیلی بریفنگ دی۔ گورنر نے پی پی اے ایف کے کردار کو سراہا۔سراہتے ہوئے کہا کہ غربت کے خاتمے اور عوامی فلاحی اقدامات کیلئے سرکاری اور نجی اداروں کا اشتراک ناگزیر ہے۔ 

 

