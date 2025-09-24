صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد ٹریفک آفس میں ترقی پانے افسروں کے اعزاز میں تقریب

  • اسلام آباد
اسلام آباد ٹریفک آفس میں ترقی پانے افسروں کے اعزاز میں تقریب

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد ٹریفک پولیس ہیڈکوارٹرز فیض آباد میں اگلے عہدوں پر ترقی پانے والے پولیس افسران کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

 ڈی جی سیف سٹی ہارون جوئیہ نے ترقی پانے والے پولیس افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب آپ سب کے کاندھوں پر ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی نے واضح احکامات جاری کئے ہیں کہ تمام خالی پوسٹوں پر ترقیوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے، یہ آپ کی محنت اور کاوشوں کے صلہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو اس مقام پرپہنچایا ہے اب آپ کو پہلے سے زیادہ ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، اب آپ لو گ پہلے سے زیادہ محنت کریں۔

 

