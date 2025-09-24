اسلام آباد ٹریفک آفس میں ترقی پانے افسروں کے اعزاز میں تقریب
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد ٹریفک پولیس ہیڈکوارٹرز فیض آباد میں اگلے عہدوں پر ترقی پانے والے پولیس افسران کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔۔۔
ڈی جی سیف سٹی ہارون جوئیہ نے ترقی پانے والے پولیس افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب آپ سب کے کاندھوں پر ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی نے واضح احکامات جاری کئے ہیں کہ تمام خالی پوسٹوں پر ترقیوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے، یہ آپ کی محنت اور کاوشوں کے صلہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو اس مقام پرپہنچایا ہے اب آپ کو پہلے سے زیادہ ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، اب آپ لو گ پہلے سے زیادہ محنت کریں۔