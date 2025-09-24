صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

توانائی بچت،کنزرویشن کیلئے بلڈنگ کوڈز پر عملدرآمد بارے اجلاس

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے کی زیر صدارت اجلاس میں توانائی کی بچت اور کنزرویشن کیلئے اسلام آباد میں بلڈنگ کوڈز پر عملدرآمد پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سرکاری و کمرشل عمارات و ایریاز میں الیکٹرک گاڑیوں کیلئے چارجنگ کا بھی جائزہ لیا گیا۔۔۔

 ادھر گندھارا ہیریٹیج میوزیم سے متعلق بھی اجلاس ہوا، اجلاس میں کورین ہیریٹیج ماہرین اور وزارت ثقافت و ورثہ کے افسران سمیت سی ڈی اے افسران نے بھی شرکت کی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ کورین ماہرین نے حال ہی میں اسلام آباد میں میوزیم کے اندر جدید ہیریٹیج گیلری تیار کی ہے جسے شہریوں کی طرف سے بہت پذیرائی ملی ہے۔ چیئرمین سی ڈی اے نے کورین ٹیم کی شاندار کارکردگی کو سراہا۔ کورین ماہرین کے تجربات سے بھرپور استفادہ چاہتے ہیں۔ 

 

کراچی

ای چالان گھروں تک پہنچانے کے انتظامات مکمل

دہشتگردی کی طرح منافقت بھی صاف کرینگے ،میئر

ہیڈ ماسٹرز کی کنٹریکٹ پر بھرتیاں حیران کن ،سندھ ہائیکورٹ

سندھ حکومت کراچی کے 3360ارب روپے ہڑپ کر چکی ، سیف الدین

جامعہ کراچی، آن داخلوں کا شیڈول جاری کرنے کی منظوری

منشیات فروش پکڑا گیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
کوئی احساسِ ایڈونچر ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
میاں عامر محمود بمقابلہ ٹی وی اینکرز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
امن‘ ترقی اور عادلانہ معاشرے کا خواب
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈنمارک کے سائیکل سوار حکمران
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دنیا بولی‘ پاکستان چپ رہا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شانِ مصطفیﷺ کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر