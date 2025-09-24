توانائی بچت،کنزرویشن کیلئے بلڈنگ کوڈز پر عملدرآمد بارے اجلاس
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے کی زیر صدارت اجلاس میں توانائی کی بچت اور کنزرویشن کیلئے اسلام آباد میں بلڈنگ کوڈز پر عملدرآمد پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سرکاری و کمرشل عمارات و ایریاز میں الیکٹرک گاڑیوں کیلئے چارجنگ کا بھی جائزہ لیا گیا۔۔۔
ادھر گندھارا ہیریٹیج میوزیم سے متعلق بھی اجلاس ہوا، اجلاس میں کورین ہیریٹیج ماہرین اور وزارت ثقافت و ورثہ کے افسران سمیت سی ڈی اے افسران نے بھی شرکت کی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ کورین ماہرین نے حال ہی میں اسلام آباد میں میوزیم کے اندر جدید ہیریٹیج گیلری تیار کی ہے جسے شہریوں کی طرف سے بہت پذیرائی ملی ہے۔ چیئرمین سی ڈی اے نے کورین ٹیم کی شاندار کارکردگی کو سراہا۔ کورین ماہرین کے تجربات سے بھرپور استفادہ چاہتے ہیں۔