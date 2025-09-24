بوگس ٹکٹنگ ختم،سکیورٹی مسائل کا خاتمہ کر دیا،وزیر ریلوے
اسلام آباد (خصوصی نامہ نگار) چیئرمین نادرا لیفٹیننٹ جنرل محمد منیر افسر کی وزیر ریلوے حنیف عباسی سے ملاقات کی، ملاقات میں نادرا کی پاک ایپ کو ریلوے کی رابطہ ایپ سے انٹیگریشن پر بریفنگ دی گئی۔۔۔
مسافروں کی سی این آئی سی سے ٹکٹ خریداری اور ویری فیکیشن سسٹم متعارف کرانے پر غور کیا گیا، حنیف عباسی نے کہاکہ سسٹم سے بوگس ٹکٹنگ کا خاتمہ اور سکیورٹی مسائل بھی حل ہوں گے۔ صرف حقدار پنشنرز کو ادائیگی، جعلی پنشنز کا خاتمہ اور مالی نقصان سے بچت ہوگی۔ ریلوے حکام نے گزشتہ 6ماہ میں کی گئی ڈیجیٹائزیشن پر بریفنگ دی۔ وزیر ریلوے نے کہاکہ ریلوے اٹیشنز پر پی او ایس مشینز اور ATMنصب کی جا چکی ہیں۔ اے آئی بیسڈ سیف اینڈ اسمارٹ ریلوے اسٹیشنز کا آغاز بھی کیا جاچکا ہے۔