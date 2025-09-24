کمپٹیشن کمیشن کی جانب سے اسلامی یونیورسٹی میں سیشن کا انعقاد
اسلام آباد (دنیار پورٹ )کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے تعاون سے فیصل مسجد کیمپس میں بدلتے معاشی و ڈیجیٹل منظرنامے میں کمپٹیشن قوانین کی اہمیت کے موضوع پر آگاہی سیشن کا انعقاد کیا۔۔۔
سیشن سی سی پی کی جاری آگاہی و رسائی مہم کا حصہ تھا، جس کا مقصد طلباء، اساتذہ اور محققین کو کمپٹیشن قوانین کی اہمیت اور فیئر مارکیٹس، صارفین کی فلاح و بہبود اور معاشی ترقی میں ان کی اہمیت بارے آگاہ کرنا تھا۔سیشن میں کمپٹیشن کمیشن کے وفد کی قیادت ممبر سلمان امین نے کی ۔