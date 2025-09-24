صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
کمپٹیشن کمیشن کی جانب سے اسلامی یونیورسٹی میں سیشن کا انعقاد

اسلام آباد (دنیار پورٹ )کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے تعاون سے فیصل مسجد کیمپس میں بدلتے معاشی و ڈیجیٹل منظرنامے میں کمپٹیشن قوانین کی اہمیت کے موضوع پر آگاہی سیشن کا انعقاد کیا۔۔۔

 سیشن سی سی پی کی جاری آگاہی و رسائی مہم کا حصہ تھا، جس کا مقصد طلباء، اساتذہ اور محققین کو کمپٹیشن قوانین کی اہمیت اور فیئر مارکیٹس، صارفین کی فلاح و بہبود اور معاشی ترقی میں ان کی اہمیت بارے آگاہ کرنا تھا۔سیشن میں کمپٹیشن کمیشن کے وفد کی قیادت ممبر سلمان امین نے کی ۔

 

