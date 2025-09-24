صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک سعودیہ معاہدے نے گریٹر اسرائیل کے خواب کو زمین بوس کر دیا ، طاہر اشرفی

  • اسلام آباد
پاک سعودیہ معاہدے نے گریٹر اسرائیل کے خواب کو زمین بوس کر دیا ، طاہر اشرفی

اسلام آباد (اے پی پی)پاکستان علما کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ خطے میں امن کی بنیاد بنے گا، تاریخی معاہدے پر پاکستان اور سعودی عرب کی قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔۔۔

 پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے نے گریٹر اسرائیل کے خواب کو زمین بوس اور دفن کر دیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے منگل کو تعظیم حرمین شریفین و اقصی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کا دفاع پاکستان کا دفاع ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

میپکو، رینجرز اور پولیس کا بجلی چوروں کیخلاف مشترکہ آپریشن

والدین بچیوں کی ایچ پی وی ویکسین لازمی لگوائیں،عمرانہ توقیر

گندم سمگلنگ کی روک تھام‘ خانیوال میں اقدامات سخت

ویمن یونیورسٹی کا آئی ٹی سسٹم بیٹھ گیا،داخلوں میں مشکلات

ویمن یونیورسٹی مثبت سرگرمیوں کوفروغ دے رہی،کلثوم پراچہ

مقدمات کی تفتیش میرٹ پربروقت مکمل کرنے کی ہدایت

آج کے کالمز

ایاز امیر
کوئی احساسِ ایڈونچر ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
میاں عامر محمود بمقابلہ ٹی وی اینکرز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
امن‘ ترقی اور عادلانہ معاشرے کا خواب
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈنمارک کے سائیکل سوار حکمران
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دنیا بولی‘ پاکستان چپ رہا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شانِ مصطفیﷺ کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر