پاک سعودیہ معاہدے نے گریٹر اسرائیل کے خواب کو زمین بوس کر دیا ، طاہر اشرفی
اسلام آباد (اے پی پی)پاکستان علما کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ خطے میں امن کی بنیاد بنے گا، تاریخی معاہدے پر پاکستان اور سعودی عرب کی قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔۔۔
پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے نے گریٹر اسرائیل کے خواب کو زمین بوس اور دفن کر دیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے منگل کو تعظیم حرمین شریفین و اقصی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کا دفاع پاکستان کا دفاع ہے ۔