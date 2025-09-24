چشمہ لفٹ کینال منصوبہ پر عملی کام جلد شروع ہوگا، چیئرمین واپڈا
اسلام آباد (سٹاف رپورٹر)گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے چیئرمین واپڈا لیفٹیننٹ جنرل (ر) محمد سعید سے ملاقات کی۔ اس موقع پر گورنر نے انہیں عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔۔۔
گورنر نے امید ظاہر کی کہ منصوبے میں اصلاحاتی اقدامات کے بعد جلد عملی پیش رفت سامنے آئے گی جس سے عوام کو براہِ راست فائدہ پہنچے گا۔چیئرمین واپڈا نے گورنر خیبرپختونخوا کو یقین دلایا کہ جلد ہی چشمہ لفٹ کینال منصوبہ پر عملی کام کی شروعات کردی جائیں گی ۔علاوہ ازیں فیصل کنڈی نے چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال سے ملاقات کی ،چیئرمین ایف بی آر نے یقین دلایا کہ ٹیکس دہندگان کو درپیش مسائل حل کرنے کیلئے تمام ممکنہ اقدامات کئے جائیں گے ۔