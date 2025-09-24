صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مردان، پلاسٹک کے استعمال، نقصانات کے حوالے سے آگاہی سیشن کا انعقاد

  • اسلام آباد
مردان (نمائندہ دنیا) پراجیکٹ پروکیورمنٹ انٹرنیشنل نے ڈبلیو ایس ایس سی ایم کے اشتراک سے پلاسٹک کے استعمال اور اسکے نقصانات کے حوالے سے آگاہی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

جس میں سنگل یوز پلاسٹک بیگز کے مضر اثرات اور صحت و صفائی میں اس کے کردار پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی۔ سیشن سے ڈبلیو ایس ایس سی ایم کے منیجر میونسپل سروسز محمد اسحاق اور پراجیکٹ پروکیورمنٹ انٹرنیشنل کے ٹیم لیڈر سعادت علی نے خطاب کیا جبکہ ری سائیکلرز، کباڑیوں اور اکیڈمیا کے نمائندوں نے شرکت کی۔

 

