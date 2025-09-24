صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
راولپنڈی (اے پی پی)تھانہ دھمیال پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ڈکیتی و قتل کے مقدمہ میں مطلوب خطرناک اشتہاری کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے جنوری 2023 میں ڈکیتی کے دوران فائرنگ کر کے شہری کو قتل کر دیا تھا اور واردات کے بعد روپوش ہو گیا تھا۔

