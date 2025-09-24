اٹک،نامعلوم افراد کی فائرنگ،ریسکیو اہلکار،اہلیہ سمیت قتل
اٹک (نمائندہ دنیا) اٹک فتح جنگ روڈ پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کرکے ریسکیو 1122فتح جنگ کے اہلکار 28سالہ رضوان ظفر اورا س کی 27سالہ اہلیہ دختر کو موت کے گھاٹ اتار دیا، ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔۔۔
اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122فتح جنگ کی ایمبولینس موقع پر پہنچی اور دونوں میاں بیوی کی لاشوں کوتحصیل ہیڈکوارٹرہسپتال فتح جنگ منتقل کر دیا، دوہرے قتل کی اطلاع ملتے ہی پوسٹ مارٹم کے بعد نعشوں کو ورثا کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے قاتلوں کی تلاش شروع کر دی ہے۔