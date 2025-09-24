یکم اکتوبر سے بغیر لائسنس گاڑی چلانے والوں کیخلاف مقدمہ
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد ٹریفک پولیس نے شہریوں کو ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کیلئے یکم اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ چیف ٹریفک آفیسر اسلام آباد کیپٹن (ر) حمزہ ہمایوں نے کہا کہ یکم اکتوبر کے بعد لائسنس کے بغیر ڈرائیونگ کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہو گی۔۔۔
جبکہ بغیر ڈرائیونگ لائسنس گاڑی و موٹرسائیکل چلانے پر مقدمہ درج ہوگا، گرفتاری ہوگی اورگاڑی تھانہ میں بند ہو گی، یہ کارروائی بلاتفریق ہوگی چاہے شہری کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اسلام آباد ٹریفک پولیس یکم اکتوبر تک شہریوں کو ہرممکن سہولیات فراہم کرے گی، اس سلسلے میں شہری فیض آباد ٹریفک آفس، ایف سکس سہولت مرکز اور ٹریفک سہولت وینز سے بھی لائسنس بنوا سکتے ہیں، شہری لائسنس کی اصل کاپی ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں جبکہ ڈیجیٹل کاپی ہرگز قابل قبول نہیں ہوگی۔