منصوبوں میں شفافیت،بروقت تکمیل یقینی بنائی جائے،سیکرٹری ہائوسنگ

  • اسلام آباد
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) سیکرٹری ہاؤسنگ، اربن ڈیویلپمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کیپٹن (ر) نورالامین مینگل نے پی ایچ اے کے زیراہتمام راولپنڈی شہر کی خوبصورتی کے حوالے سے جاری اقدامات اور پراجیکٹس کا جائزہ لیا۔۔۔

 شہر کی شاہراہوں کو خوبصورت اور پارکس میں عوام کو معیاری سولیات فراہم کرنے کے حوالے سے پی ایچ اے کی کوششوں اور جاری اقدامات کی تعریف کی۔ سیکرٹری نے کہا کہ تمام منصوبوں کو شفافیت، لگن اور مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے۔ ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے نے منصوبوں بارے بریف کیا۔

 

