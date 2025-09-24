پنجاب کو جلد عالمی معیار کی صحت سہولیات میسر ہونگی،شازیہ رضوان
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) صحت کے شعبے میں بہتری کیلئے بڑے پیمانے پر اصلاحات کی جا رہی ہیں، جلد پنجاب کے عوام کو عالمی معیار کی طبی سہولتیں میسر ہوں گی۔۔۔
ان خیالات کا اظہار پنجاب کی پارلیمانی سیکرٹری برائے اطلاعات و ثقافت شازیہ رضوان نے راولپنڈی کے دو ہسپتالوں کے تفصیلی دورے کے موقع پر کیا۔ بینظیر بھٹو ہسپتال کا دورہ کیا جہاں ایم ایس ڈاکٹر شرجیل نے انہیں ہسپتال میں دستیاب سہولیات اور جاری علاج معالجے کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ علاج و معالجے کی سہولیات کا جائزہ لیا ، بعدازاں انہوں نے راولپنڈی ٹیچنگ ہسپتال (راجہ بازار) کا دورہ کیا جہاں ایم ایس ڈاکٹر اکرام اللہ خان نے انہیں تفصیلی بریفنگ دی۔