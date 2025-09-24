بائیوسائنسز سے زراعت کو نئی جہت مل سکتی ہے،رانا تنویر
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں بایوسائنسز کے شعبے پر پہلی بین الاقوامی علمی و تحقیقی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں نامور قومی و بین الاقوامی سائنسدانوں اور ماہرین نے شرکت کی۔۔۔
مہمان خصوصی وفاقی وزیر رانا تنویر نے خطاب میں کہا کہ زراعت معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور جدید بائیوسائنسز اس شعبے کو نئی جان دے سکتی ہیں۔ انہوں نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا کہ پاکستان اس میدان میں بھارت سے پیچھے رہ گیا ہے۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود نے کہا کہ آج پاکستان کو مختلف اور سنگین چیلنجز کا سامنا ہے جن میں موسمیاتی تبدیلی، قدرتی آفات، بڑھتی ہوئی ماحولیاتی آلودگی، وسائل کی کمی اور سماجی و معاشی مسائل شامل ہیں۔