صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بائیوسائنسز سے زراعت کو نئی جہت مل سکتی ہے،رانا تنویر

  • اسلام آباد
بائیوسائنسز سے زراعت کو نئی جہت مل سکتی ہے،رانا تنویر

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں بایوسائنسز کے شعبے پر پہلی بین الاقوامی علمی و تحقیقی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں نامور قومی و بین الاقوامی سائنسدانوں اور ماہرین نے شرکت کی۔۔۔

 مہمان خصوصی وفاقی وزیر رانا تنویر نے خطاب میں کہا کہ زراعت معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور جدید بائیوسائنسز اس شعبے کو نئی جان دے سکتی ہیں۔ انہوں نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا کہ پاکستان اس میدان میں بھارت سے پیچھے رہ گیا ہے۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود نے کہا کہ آج پاکستان کو مختلف اور سنگین چیلنجز کا سامنا ہے جن میں موسمیاتی تبدیلی، قدرتی آفات، بڑھتی ہوئی ماحولیاتی آلودگی، وسائل کی کمی اور سماجی و معاشی مسائل شامل ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈینگی کیسز بڑھ گئے،محکموں کو الرٹ رہنے کا حکم

الیکٹر و بسوں پر عوام کا شدید رش،ٹرانسپورٹروں نے اپنے کرایوں میں کمی کر دی

سپیشل بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی تو جہ دی جا ئے ،اسد مگسی

آر پی او کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے ،احکامات جاری

تاجر سے 17لاکھ 20ہزار لوٹنے والا گینگ گرفتار کر لیا گیا

یونیورسٹی آف سرگودھا تین روزہ تربیتی پروگرام کا آغاز

آج کے کالمز

ایاز امیر
کوئی احساسِ ایڈونچر ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
میاں عامر محمود بمقابلہ ٹی وی اینکرز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
امن‘ ترقی اور عادلانہ معاشرے کا خواب
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈنمارک کے سائیکل سوار حکمران
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دنیا بولی‘ پاکستان چپ رہا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شانِ مصطفیﷺ کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر