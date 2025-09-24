سینئر صحافی مظہر اقبال ٹریفک حادثہ میں جاں بحق، ماڈل ٹائون ہمک میں سپردخاک
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) سینئر صحافی و پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹس کے رہنما مظہر اقبال جو ٹریفک حادثے میں منگل کی علی الصبح اپنے خالق حقیقی سے جاملے تھے۔۔۔
کو ماڈل ٹائون ہمک کے قبرستان میں سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں سپردخاک کردیا گیا۔ نمازجنازہ میں جڑواں شہروں کی صحافی برادری سمیت اراکین پارلیمنٹ ، سیاسی ومذہبی رہنمائوں سمیت زندگی کے مختلف شعبہ سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی،ان کے بیٹے اور بھائی سے تعزیت بھی کی۔ ختم قل آج صبح ان کی رہائش گاہ پاکستان اٹامک انرجی ایمپلائز ہاؤسنگ سوسائٹی روات میں ادا کی جائے گی۔ چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی نے مرحوم کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔سینئر صحافی مظہر اقبال کے افسوسناک ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہونے پر گہرے رن دکھ وافسوس کا اظہار، مرحوم کے سوگوار خاندان کے ساتھ دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دکھ اور صدمے کی اس گھڑی میں وہ غمزدہ خاندان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔