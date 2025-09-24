ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس کی کھلی کچہری،شہریوں کے مسائل سنے
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس اسلام آباد جواد طارق نے اپنے دفتر میں کھلی کچہری کے دوران شہریوں کے مسائل سنے، انہوں نے افسران کو شہریوں کے مسائل کے فوری حل کے احکامات جاری کئے۔۔۔
اس موقع پر انہوں نے کہا کہ شہری اپنے مسائل کے حل کیلئے آئی جی پی شکایت سیل 1715پر بھی اپنی شکایات و مسائل درج کروا سکتے ہیں، اسلام آباد پولیس مختلف اقدامات کے ذریعے عام شہریوں تک پہنچ کر ان کے مسائل کو حل کرنے کیلئے پرعزم ہے، عوامی رابطہ مہم کا مقصد شہریوں کے مسائل ان کے دہلیز پر حل کرنا ہے۔