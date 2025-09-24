صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس کی کھلی کچہری،شہریوں کے مسائل سنے

  • اسلام آباد
ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس کی کھلی کچہری،شہریوں کے مسائل سنے

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس اسلام آباد جواد طارق نے اپنے دفتر میں کھلی کچہری کے دوران شہریوں کے مسائل سنے، انہوں نے افسران کو شہریوں کے مسائل کے فوری حل کے احکامات جاری کئے۔۔۔

 اس موقع پر انہوں نے کہا کہ شہری اپنے مسائل کے حل کیلئے آئی جی پی شکایت سیل 1715پر بھی اپنی شکایات و مسائل درج کروا سکتے ہیں، اسلام آباد پولیس مختلف اقدامات کے ذریعے عام شہریوں تک پہنچ کر ان کے مسائل کو حل کرنے کیلئے پرعزم ہے، عوامی رابطہ مہم کا مقصد شہریوں کے مسائل ان کے دہلیز پر حل کرنا ہے۔

 

