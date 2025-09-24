صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مصطفی کمال سے قازق سفیر کی ملاقات،معاہدہ پر گفتگو

  • اسلام آباد
مصطفی کمال سے قازق سفیر کی ملاقات،معاہدہ پر گفتگو

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وفاقی وزیر قومی صحت مصطفی کمال سے قازقستان کے سفیر نے ملاقات کی ہے، ملاقات میں صحت کے شعبے میں دوطرفہ تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔۔۔

 دونوں ممالک کے مابین مجوزہ مفاہمتی یادداشت پر بھی بات چیت ہوئی۔ جس میں مقصد طبی تحقیق، طبی عملے کی تربیت، تکنیکی معاونت اور دیگر شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر صحت نے کہا کہ پاکستان صحت کے شعبے میں بین الاقوامی شراکت داری کو نہایت اہمیت دیتا ہے، معاہدے پاکستان کے نظامِ صحت کو مضبوط اور مؤثر بنانے میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں، فریقین نے مفاہمتی یادداشت کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق کیا گیا۔ترکمانستان کے سفیر نے کہا کہ چاہتا ہوں کے ہمارے ہیلتھ منسٹر اور آپ صحت کے شعبے میں ملکر کام کریں، ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر مصطفی کمال نے کہا ہے کہ انسانی صحت کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز ہسپتال میں صدمے سے بحالی تک جلی ہوئی جلد کے علاج کے معیار میں بہتری کے موضوع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ای چالان گھروں تک پہنچانے کے انتظامات مکمل

دہشتگردی کی طرح منافقت بھی صاف کرینگے ،میئر

ہیڈ ماسٹرز کی کنٹریکٹ پر بھرتیاں حیران کن ،سندھ ہائیکورٹ

سندھ حکومت کراچی کے 3360ارب روپے ہڑپ کر چکی ، سیف الدین

جامعہ کراچی، آن داخلوں کا شیڈول جاری کرنے کی منظوری

منشیات فروش پکڑا گیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
کوئی احساسِ ایڈونچر ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
میاں عامر محمود بمقابلہ ٹی وی اینکرز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
امن‘ ترقی اور عادلانہ معاشرے کا خواب
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈنمارک کے سائیکل سوار حکمران
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دنیا بولی‘ پاکستان چپ رہا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شانِ مصطفیﷺ کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر