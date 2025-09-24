مصطفی کمال سے قازق سفیر کی ملاقات،معاہدہ پر گفتگو
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وفاقی وزیر قومی صحت مصطفی کمال سے قازقستان کے سفیر نے ملاقات کی ہے، ملاقات میں صحت کے شعبے میں دوطرفہ تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔۔۔
دونوں ممالک کے مابین مجوزہ مفاہمتی یادداشت پر بھی بات چیت ہوئی۔ جس میں مقصد طبی تحقیق، طبی عملے کی تربیت، تکنیکی معاونت اور دیگر شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر صحت نے کہا کہ پاکستان صحت کے شعبے میں بین الاقوامی شراکت داری کو نہایت اہمیت دیتا ہے، معاہدے پاکستان کے نظامِ صحت کو مضبوط اور مؤثر بنانے میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں، فریقین نے مفاہمتی یادداشت کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق کیا گیا۔ترکمانستان کے سفیر نے کہا کہ چاہتا ہوں کے ہمارے ہیلتھ منسٹر اور آپ صحت کے شعبے میں ملکر کام کریں، ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر مصطفی کمال نے کہا ہے کہ انسانی صحت کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز ہسپتال میں صدمے سے بحالی تک جلی ہوئی جلد کے علاج کے معیار میں بہتری کے موضوع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔