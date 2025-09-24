صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہارون اختر خان سے سکاٹ جیکب اور بورڈ آف انویسٹمنٹ کے وفد کی ملاقات

  • اسلام آباد
اسلام آباد(این این آئی)وزیراعظم کے معاونِ خصوصی برائے صنعت وپیداوارہارون اختر خان نے کہاہے کہ پاکستان میں وینچر کیپٹل، ڈبل ٹیکسیشن اور فارن ایکسچینج کی پالیسیوں میں اصلاحات متعارف کرائی جائیں گی۔۔۔

 سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن اورسرمایہ کاری بورڈ غیر فہرستی کمپنیوں کے حوالہ سے اصلاحاتی اقدامات جلد مکمل کریں گے ،فہرستی کمپنیوں کے قوانین و ضوابط کو بھی ترجیحی بنیادوں پر جانچا جائے گا۔انہوں نے یہ بات سکاٹ جیکب اور بورڈ آف انویسٹمنٹ کے وفد سے ملاقات میں کہی۔ 

 

